Майоров Мирон Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Мирон Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.2021

Пол

Мужской

Отец

1993 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2021

Отец: Майоров Роман Евгеньевич

Мать: Майорова Мария Михайловна

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