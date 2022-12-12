Ясько Антоний Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясько Антоний Никифорович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
04.11.1928

Жена: Ясько София Николаевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 23 года | Невесте 22 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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