Федот Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Абрам Федотович
Мать ребёнка: Варвара Ермолаевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Василий Федотович
Мать ребёнка: Варвара Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ермолаевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно