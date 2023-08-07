Федот Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1691 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1715 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Абрам Федотович

Мать ребёнка: Варвара Ермолаевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Василий Федотович

Мать ребёнка: Варвара Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ермолаевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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