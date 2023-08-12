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Бубырь Сергей Константинович
Бубырь Сергей Константинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Быбырь Константин Иванович
1912 г.р.
Мать
Бывших Анна Викторовна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Быбырь Константин Иванович
Мать:
Бывших Анна Викторовна
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