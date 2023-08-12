Бубырь Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубырь Сергей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Быбырь Константин Иванович

Мать: Бывших Анна Викторовна

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