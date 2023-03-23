Кокурина (Святова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокурина (Святова) Вера

Кокурина (Святова) Вера

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Святов Николай Ильич

Мать: Святова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Людмила

Отец ребёнка: Кокурин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Кокурин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Кокурин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокурин Владимир

Отец ребёнка: Кокурин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокурин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close