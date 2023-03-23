Кокурина (Святова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Святов Николай Ильич
Мать: Святова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Людмила
Отец ребёнка: Кокурин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Кокурин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Кокурин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокурин Владимир
Отец ребёнка: Кокурин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокурин Иван
Смерть
Неизвестно