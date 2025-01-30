Попков Александр 25.08.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попков Александр

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Место рождения

г.Калининград

Дата рождения

25.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1956

Отец: Попков Николай

Мать: (Маркелова) Серафима

г.Калининград
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.09.1989

Жена: Попкова (Каратыгинская) Валентина

Красногорск
Рождение ребёнка
29.03.1990

Сын: Попков Сергей

Мать ребёнка: Попкова (Каратыгинская) Валентина

г. Красногорск
Рождение ребёнка
07.05.1993

Сын: Попков Андрей

Мать ребёнка: Попкова (Каратыгинская) Валентина

Красногорск
Рождение ребёнка
17.01.1998

Дочь: Попкова Татьяна

Мать ребёнка: Попкова (Каратыгинская) Валентина

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