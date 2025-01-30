Попков Александр
Место рожденияг.Калининград
Дата рождения25.08.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1956
Отец: Попков Николай
Мать: (Маркелова) Серафима
г.Калининград
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.09.1989
Красногорск
Рождение ребёнка
29.03.1990
Сын: Попков Сергей
Мать ребёнка: Попкова (Каратыгинская) Валентина
г. Красногорск
Рождение ребёнка
07.05.1993
Сын: Попков Андрей
Мать ребёнка: Попкова (Каратыгинская) Валентина
Красногорск
Рождение ребёнка
17.01.1998
Дочь: Попкова Татьяна
Мать ребёнка: Попкова (Каратыгинская) Валентина