Хренов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Хренов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Хренова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хренов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Хренова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Хренова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хренова Зоя
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ташкент
Прыгнул под поезд, когда цыгане украли все деньги