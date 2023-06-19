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Хренов Григорий Иванович

Место рождения

Левашовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хренов Иван Тимофеевич

Мать: Хренова Варвара Федоровна

Левашовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Хренова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хренов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Хренова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Хренова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова Зоя

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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