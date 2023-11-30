Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Мария Лукьяновна
Возможно, Петр с Афанасием были близнецами или двойняшками
Рождение ребёнка
1812
Сын: Петр Петрович
Мать ребёнка: Мария Лукьяновна
Возможно, Петр с Афанасием были близнецами или двойняшками
Рождение ребёнка
1818
Сын: Павел Петрович
Мать ребёнка: Мария Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Лукьяновна
Смерть
До 1831