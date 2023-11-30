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Петр Иванович

Место рождения

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Мария Лукьяновна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Мария Лукьяновна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Мария Лукьяновна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Мария Лукьяновна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Возможно, Петр с Афанасием были близнецами или двойняшками
Рождение ребёнка
1812

Сын: Петр Петрович

Мать ребёнка: Мария Лукьяновна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Возможно, Петр с Афанасием были близнецами или двойняшками
Рождение ребёнка
1818

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: Мария Лукьяновна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Лукьяновна

Смерть
До 1831
Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
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