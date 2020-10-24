Праздникова (Ширкина) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праздникова (Ширкина) Наталия Николаевна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

13.05.1946

Дата смерти

24.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1946

Отец: Ширкин Николай Васильевич

Мать: Ширкина София Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
16.04.1977

Муж: Праздников Алексей Георгиевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.06.1978

Дочь: Праздникова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Праздников Алексей Георгиевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1989

Сын: Праздников Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Праздников Алексей Георгиевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
24.10.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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