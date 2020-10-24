Праздникова (Ширкина) Наталия Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1946
Дата смерти24.10.2020
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1946
Бракосочетание
16.04.1977
Рождение ребёнка
15.06.1978
Дочь: Праздникова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Праздников Алексей Георгиевич
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1989
Сын: Праздников Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Праздников Алексей Георгиевич
Смерть
24.10.2020