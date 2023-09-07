Зинякова (Демешкина) Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демешкин Евгений Васильевич
Мать: Демешкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиняков Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Зиняков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиняков Илья Владимирович
Отец ребёнка: Зиняков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиняков Владимир