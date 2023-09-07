Зинякова (Демешкина) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинякова (Демешкина) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демешкин Евгений Васильевич

Мать: Демешкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиняков Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Зиняков Владимир

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиняков Илья Владимирович

Отец ребёнка: Зиняков Владимир

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиняков Владимир

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