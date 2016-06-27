Садекова (Хасянова) Рисяня Хайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садекова (Хасянова) Рисяня Хайдаровна

Место рождения

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл

Дата рождения

1949

Дата смерти

27.06.2016

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Хасянов Хайдяр

Мать: Хасянова Аклимя

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл
Рождение ребёнка
13.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Хафис Вафович

г.Москва Ореховый пр. д.15 кв.41
Рождение ребёнка
02.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Хафис Вафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садеков Рауф Хафисович

Отец ребёнка: Садеков Хафис Вафович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садеков Хафис Вафович

Смерть
27.06.2016
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