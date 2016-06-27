Садекова (Хасянова) Рисяня Хайдаровна
Место рожденияд.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл
Дата рождения1949
Дата смерти27.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Хасянов Хайдяр
Мать: Хасянова Аклимя
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл
Рождение ребёнка
13.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садеков Хафис Вафович
г.Москва Ореховый пр. д.15 кв.41
Рождение ребёнка
02.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садеков Хафис Вафович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Садеков Хафис Вафович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.2016