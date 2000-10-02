Емельянова Раиса Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Раиса Климентьевна

Емельянова Раиса Климентьевна

Место рождения

Василево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.03.1911

Дата смерти

02.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1911

Отец: Емельянов Климентий Ефимович

Мать: Емельянова Дарья Арсентьевна

Василево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Емельянов Николай Федорович

Отец ребёнка: Емельянов Федор Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1932

Дочь: Емельянова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Емельянов Федор Иванович

9 июля (по заявлению)
Рождение ребёнка
28.08.1939

Сын: Емельянов Александр Федорович

Отец ребёнка: Емельянов Федор Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1943

Дочь: Милаева (Ковалёва) Вера Максимовна

Отец ребёнка: Ковалев Максим Петрович

Бракосочетание
31.01.1986

Муж: Ковалев Максим Петрович

Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
02.10.2000
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.