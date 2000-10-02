Емельянова Раиса Климентьевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1911
Дата смерти02.10.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Емельянов Николай Федорович
Отец ребёнка: Емельянов Федор Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1932
Дочь: Емельянова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Емельянов Федор Иванович
9 июля (по заявлению)
Рождение ребёнка
28.08.1939
Сын: Емельянов Александр Федорович
Отец ребёнка: Емельянов Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1943
Дочь: Милаева (Ковалёва) Вера Максимовна
Отец ребёнка: Ковалев Максим Петрович
Бракосочетание
31.01.1986
Смерть
02.10.2000