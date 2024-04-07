Басюк Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1976
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Басюк Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Басюк Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
29.09.1999
Дочь: Мирко Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Басюк Наталья Викторовна