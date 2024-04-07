Басюк Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басюк Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1978 г.р.
1978 г.р.

Дети

Добавил:

нБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1976

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басюк Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басюк Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
29.09.1999

Дочь: Мирко Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Басюк Наталья Викторовна

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