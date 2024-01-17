Пискунова Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1987
Отец: Немцев Анатолий Юрьевич
Мать: Немцева Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
31.12.2012
Сын: Пискунов Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Пискунов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
03.08.2020
Сын: Пискунов Руслан Сергеевич
Отец ребёнка: Пискунов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно