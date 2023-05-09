Алабужев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.?
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.?
Отец: Алабужев Николай
Мать: Алабужева Валентина
Рождение ребёнка
2015
Сын: Алабужев Артём Николаевич
Мать ребёнка: Алабужева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алабужева Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Алабужева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алабужева Анастасия