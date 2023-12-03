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Кулин Яков Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1890

Дата смерти

05.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1890

Отец: Кулин Гавриил Иванович

Мать: Кулина Анисия Васильевна

Бракосочетание
11.01.1913

Жена: Кулина Матрена Петровна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1913

Сын: Кулин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Кулина Матрена Петровна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.05.1915

Сын: Кулин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Кулина Матрена Петровна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
05.02.1974
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