Кулин Яков Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1890
Дата смерти05.02.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1890
Отец: Кулин Гавриил Иванович
Мать: Кулина Анисия Васильевна
Бракосочетание
11.01.1913
Жена: Кулина Матрена Петровна
Рождение ребёнка
18.11.1913
Мать ребёнка: Кулина Матрена Петровна
Рождение ребёнка
25.05.1915
Сын: Кулин Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Кулина Матрена Петровна
Смерть
05.02.1974