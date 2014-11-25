Срывков Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1939
Дата смерти25.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939
Отец: Срывков Николай Кузьмич
Образование
1959
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Обучался в Оренбургское военное авиационное училище штурманов. В последний год летчиков распустили (18 апреля 1958 года 2-е Чкаловское военное авиационное училище штурманов было переименовано в Орен... Показать все
Образование
1963
Владимир, город Владимир, Владимирская область
После роспуска роспуска летчиков поступил во Владимирский химико-технический техникум (окончил 5 курс в 1963 году)
Рождение ребёнка
29.11.1964
Дочь: Срывкова Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Срывкова Галина Сергеевна
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1966
Дочь: Ионычева Алла (Алевтина) Леонидовна
Мать ребёнка: Срывкова Галина Сергеевна
Смерть
25.11.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
28.11.2014