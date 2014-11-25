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Срывков Леонид Николаевич

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Место рождения

Кистыш, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

25.05.1939

Дата смерти

25.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939

Отец: Срывков Николай Кузьмич

Мать: Срывкова Матрена Ивановна

Кистыш, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Образование
1959
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Обучался в Оренбургское военное авиационное училище штурманов. В последний год летчиков распустили (18 апреля 1958 года 2-е Чкаловское военное авиационное училище штурманов было переименовано в Орен... Показать все
Образование
1963
Владимир, город Владимир, Владимирская область
После роспуска роспуска летчиков поступил во Владимирский химико-технический техникум (окончил 5 курс в 1963 году)
Рождение ребёнка
29.11.1964

Дочь: Срывкова Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Срывкова Галина Сергеевна

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1966

Дочь: Ионычева Алла (Алевтина) Леонидовна

Мать ребёнка: Срывкова Галина Сергеевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
25.11.2014
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
28.11.2014
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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