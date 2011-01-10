Клубуцкий Александр Иванович .
Место рожденияс . Покровка Ленинский р-он СКО.
Дата рождения12.04.1947
Дата смерти10.01.2011
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1947
с . Покровка Ленинский р-он СКО.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клубуцкий (Колбуцкий) Олег Александрович .
Мать ребёнка: Клубуцкая Евгения
с . Покровка Ленинский р-он СКО. Проживал г . Тарко - Сале Пуровский р - он ЯНАО Россия . Ныне покойный .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клубуцкая Евгения
Рождение ребёнка
15.11.1970
Дочь: Третьякова (Колбуцкая) Светлана Александровна .
Мать ребёнка: Клубуцкая Евгения
Смерть
10.01.2011