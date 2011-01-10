Клубуцкий Александр Иванович . 12.04.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клубуцкий Александр Иванович .

Место рождения

с . Покровка Ленинский р-он СКО.

Дата рождения

12.04.1947

Дата смерти

10.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1947

Отец: Клубуцкий Иван Платонович .

Мать: Клубуцкая (Тушкова) Елизавета Васильевна .

с . Покровка Ленинский р-он СКО.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клубуцкий (Колбуцкий) Олег Александрович .

Мать ребёнка: Клубуцкая Евгения

с . Покровка Ленинский р-он СКО. Проживал г . Тарко - Сале Пуровский р - он ЯНАО Россия . Ныне покойный .
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клубуцкая Евгения

Рождение ребёнка
15.11.1970

Дочь: Третьякова (Колбуцкая) Светлана Александровна .

Мать ребёнка: Клубуцкая Евгения

Смерть
10.01.2011

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