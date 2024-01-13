Шварёв Алексей
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения21.05.1909
Дата смерти05.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1909
Отец: Шварёв Александр
Мать: Шварёва Мария
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалупова Рейза
Смерть
05.10.1985
Москва
Похороны
Неизвестно
Кунцевское кладбище, 2 линия, 6 могила