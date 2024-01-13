Шварёв Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварёв Алексей

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

21.05.1909

Дата смерти

05.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1909

Отец: Шварёв Александр

Мать: Шварёва Мария

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалупова Рейза

Смерть
05.10.1985
Москва
Похороны
Неизвестно
Кунцевское кладбище, 2 линия, 6 могила
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