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(Владимирова) Виктория
(Владимирова) Виктория
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.1984
Пол
Женский
Отец
Владимиров Валерий
1954 г.р.
Мать
Людмила
Дети
?
Семён
Софья
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1984
Отец:
Владимиров Валерий
Мать:
Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Софья
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Семён
Отец ребёнка:
?
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