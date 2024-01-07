(Владимирова) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Владимирова) Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1984

Отец: Владимиров Валерий

Мать: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён

Отец ребёнка: ?

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