Сафяров Фатхулла (Фатхутдин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафяров Фатхулла (Фатхутдин)

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1860

Сын: Фатхуллин Закир Фатхуллович

Мать ребёнка: Мярхябя

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1860

Дочь: Камиля

Мать ребёнка: Мярхябя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мярхябя

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебороб
Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
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