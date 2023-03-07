Сафяров Фатхулла (Фатхутдин)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1860
Сын: Фатхуллин Закир Фатхуллович
Мать ребёнка: Мярхябя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мярхябя
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебороб
Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно