Сорокин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сорокина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Бородова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сорокин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Бородова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Бородова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сорокина Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Бородова Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно