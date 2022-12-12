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Сорокин Николай Иванович

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Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сорокина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Бородова Евдокия Дмитриевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Сорокин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Бородова Евдокия Дмитриевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сорокин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Бородова Евдокия Дмитриевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сорокина Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Бородова Евдокия Дмитриевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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