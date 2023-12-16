Колесников Пантелемон Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1912
Жена: Елена Никаноровна
Рождение ребёнка
17.11.1912
Сын: Колесников Меркурий Пантелемонович
Мать ребёнка: Елена Никаноровна
Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Пантелемоновна
Мать ребёнка: Елена Никаноровна
Смерть
Неизвестно