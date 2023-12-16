Колесников Пантелемон Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Пантелемон Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1912

Жена: Елена Никаноровна

Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Колесников Меркурий Пантелемонович

Мать ребёнка: Елена Никаноровна

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Пантелемоновна

Мать ребёнка: Елена Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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