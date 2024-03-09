Перевозчикова (Плещенко) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова (Плещенко) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1931

Дата смерти

30.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1931

Отец: Плещенко Григорий

Мать: Плещенко Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозчиков Константин

Отец ребёнка: Перевозчиков Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Пётр Алексеевич

Смерть
30.07.1992
Калачёвский район Волгоградской области, Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Город Калач на Дону, Россия
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