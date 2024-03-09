Перевозчикова (Плещенко) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1931
Дата смерти30.07.1992
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1931
Отец: Плещенко Григорий
Мать: Плещенко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перевозчиков Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1992
Калачёвский район Волгоградской области, Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Город Калач на Дону, Россия