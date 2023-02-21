Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Гвоздарева Зинаида Федоровна
Гвоздарева Зинаида Федоровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
1992
Пол
Женский
Отец
Шпагин-Гвоздарев Федор Тимофеевич
Мать
Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
+Л
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Шпагин-Гвоздарев Федор Тимофеевич
Мать:
Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна
Смерть
1992
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия