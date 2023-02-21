Гвоздарева Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздарева Зинаида Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Шпагин-Гвоздарев Федор Тимофеевич

Мать: Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна

Смерть
1992
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