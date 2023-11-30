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Томаев Таймураз Муратович

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

06.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1944

Отец: Томаев Мурат

Мать: Мина

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
18.07.1970

Жена: Томаева Вера Гавриловна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.07.1971

Дочь: Замана Мадина Таймуразовна

Мать ребёнка: Томаева Вера Гавриловна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.10.1975

Дочь: Солодкова Асият Таймуразовна

Мать ребёнка: Томаева Вера Гавриловна

Мостовской, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
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