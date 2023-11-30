Томаев Таймураз Муратович
Место рождения
Дата рождения06.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1944
Отец: Томаев Мурат
Мать: Мина
Бракосочетание
18.07.1970
Жена: Томаева Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
03.07.1971
Дочь: Замана Мадина Таймуразовна
Мать ребёнка: Томаева Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
30.10.1975
Дочь: Солодкова Асият Таймуразовна
Мать ребёнка: Томаева Вера Гавриловна
Мостовской, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край