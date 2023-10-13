Каминский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаминский Дмитрий

Каминский Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каминская Пелагея Максимовна

Мокредь, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
06.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каминская Пелагея Максимовна

Мокредь, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каминская Пелагея Максимовна

Мокредь, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
07.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каминская Пелагея Максимовна

Мокредь, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каминская Пелагея Максимовна

Смерть
Неизвестно
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