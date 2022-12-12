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Коленик Михей Григорьевич

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Место рождения

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Коленик Григорий Федорович

Мать: Коленик Марцелия Денисовна

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Смерть
1985
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