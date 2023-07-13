Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сасса Виктория Владимировна
Сасса Виктория Владимировна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сасса Владимир Александрович
1982 г.р.
Мать
Сасса Антонина
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сасса Владимир Александрович
Мать:
Сасса Антонина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь