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Танаев Василий Ильич
Танаев Василий Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Пол
Мужской
Отец
Танаев Илья Пахомович
Мать
(Танаева) Федосья Лаврентевна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Танаев Илья Пахомович
Мать:
Федосья Лаврентевна
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