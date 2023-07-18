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Танаев Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Танаев Илья Пахомович

Мать: Федосья Лаврентевна