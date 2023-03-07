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(Константинов) Анна Михайловна

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Место рождения

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1875

Отец: Константинов Михаил Алексеевич

Мать: Константинов Ольга Дмитриевна

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
13.02.1875
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Ромашкино | МК с.Ромашкино, 1875, Ф.32, оп.32, д.42
Работа или профессия
Неизвестно
мещанская дочь
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно
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