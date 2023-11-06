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АФОНАСИЙ ИВАНОВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: ИВАН ТИМОФЕЕВ

Мать: АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА

Рождение ребёнка
1881

Дочь: ЕКАТЕРИНА АФОНАСЬЕВА

Мать ребёнка: АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА

Рождение ребёнка
1889

Сын: ИОАНН АФОНАСЬЕВ

Мать ребёнка: АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА

Рождение ребёнка
1891

Дочь: АНАСТАСИЯ АФОНАСЬЕВА

Мать ребёнка: АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА

Рождение ребёнка
1893

Дочь: ПЕЛАГЕЯ АФОНАСЬЕВА

Мать ребёнка: АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА

Место жительства
Неизвестно
Самолюбово, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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