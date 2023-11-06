АФОНАСИЙ ИВАНОВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: ИВАН ТИМОФЕЕВ
Мать: АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА
Рождение ребёнка
1881
Дочь: ЕКАТЕРИНА АФОНАСЬЕВА
Мать ребёнка: АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА
Рождение ребёнка
1889
Сын: ИОАНН АФОНАСЬЕВ
Мать ребёнка: АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА
Рождение ребёнка
1891
Дочь: АНАСТАСИЯ АФОНАСЬЕВА
Мать ребёнка: АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА
Рождение ребёнка
1893
Дочь: ПЕЛАГЕЯ АФОНАСЬЕВА
Мать ребёнка: АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА
Место жительства
Неизвестно
Самолюбово, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно