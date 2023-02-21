Хлопков Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопков Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1974

Отец: Хлопков Алексей

Мать: Хлопкова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1997

Дочь: Хлопкова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Белина Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белина Наталья Владимировна

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