Пряхин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряхин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Пряхин Семен

Мать: Пряхина ?

Смерть
1972
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