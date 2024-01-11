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Пряхин Александр
Пряхин Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Дата смерти
1972
Пол
Мужской
Отец
Пряхин Семен
1923 г.р.
Мать
Пряхина (Разувакина) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Пряхин Семен
Мать:
Пряхина ?
Смерть
1972
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