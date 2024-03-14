Журба Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журба Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журба Елена Владимровна

Мать ребёнка: Семенюта-Журба Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журба Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Семенюта-Журба Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенюта-Журба Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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