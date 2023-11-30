Заболотько (Доляева) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1916
Дата смерти18.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1916
Отец: Доляев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1940
Сын: Заболотько Александр Иванович
Отец ребёнка: Заболотько Иван Тимофеевич
Янги-юль, Узбекская СР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотько Анна Ивановна
Отец ребёнка: Заболотько Иван Тимофеевич
Смерть
18.02.1989