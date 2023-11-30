Заболотько (Доляева) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаболотько (Доляева) Наталья Андреевна

Заболотько (Доляева) Наталья Андреевна

avatar

Место рождения

Титовка, Томыловская волость, Самарский уезд

Дата рождения

11.09.1916

Дата смерти

18.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1916

Отец: Доляев Андрей Петрович

Мать: Доляева Степанида Ивановна

Титовка, Томыловская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1940

Сын: Заболотько Александр Иванович

Отец ребёнка: Заболотько Иван Тимофеевич

Янги-юль, Узбекская СР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотько Анна Ивановна

Отец ребёнка: Заболотько Иван Тимофеевич

Смерть
18.02.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close