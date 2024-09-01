(Макеичева 21 Фирсова) Наталья Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1894
Дата смерти20.12.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1894
Отец: Макеичев-7 Сафрон
Мать: Макеичева Парасковья 8
Рождение ребёнка
15.08.1922
Дочь: Черкасская (Фирсова) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Фирсов_20 Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Фирсова) Тамараа
Отец ребёнка: Фирсов_20 Николай Дмитриевич
Смерть
20.12.1983