(Макеичева 21 Фирсова) Наталья Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макеичева 21 Фирсова) Наталья Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1894

Дата смерти

20.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1894

Отец: Макеичев-7 Сафрон

Мать: Макеичева Парасковья 8

Рождение ребёнка
15.08.1922

Дочь: Черкасская (Фирсова) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Фирсов_20 Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Фирсова) Тамараа

Отец ребёнка: Фирсов_20 Николай Дмитриевич

Смерть
20.12.1983

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