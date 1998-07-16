Цегельник Михаил Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1900
Дата смерти16.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1900
Рождение ребёнка
06.02.1927
Рождение ребёнка
06.03.1931
Сын: Цегельник Евгений
Мать ребёнка: Цегельник Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
16.05.1937
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.06.1940
Рождение ребёнка
31.05.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1998
Дегтяревский, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно