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Цегельник Михаил Игнатьевич

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Место рождения

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

21.11.1900

Дата смерти

16.07.1998

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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1931 г.р.
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Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1900

Отец: Цыгельников Игнат Ефимович

Мать: Цыгельникова Агафья Ивановна

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цегельник Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
06.03.1931

Сын: Цегельник Евгений

Мать ребёнка: Цегельник Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
16.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цегельник Матрена Федоровна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цегельник Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
31.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цегельник Матрена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цегельник Матрена Федоровна

Смерть
16.07.1998
Дегтяревский, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
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