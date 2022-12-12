Травкина (Нестерова) Евдокия Денисовна
Место рожденияMargumiškis, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1875
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Нестеров Денис Панфилович
Мать: Нестерова Матрёна
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
28.02.1895
Дочь: Гвоздова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Травкин Иван Дементьевич
Žusiny
Рождение ребёнка
01.01.1901
Отец ребёнка: Травкин Иван Дементьевич
Žusiny
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Травкин Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
05.08.1913
Дочь: Гаврилова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Травкин Иван Дементьевич
Žusiny
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1940
Žusiny
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis