Травкина (Нестерова) Евдокия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкина (Нестерова) Евдокия Денисовна

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Место рождения

Margumiškis, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1875

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Нестеров Денис Панфилович

Мать: Нестерова Матрёна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
28.02.1895

Дочь: Гвоздова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Травкин Иван Дементьевич

Žusiny
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Травкин Никита Иванович

Отец ребёнка: Травкин Иван Дементьевич

Žusiny
Рождение ребёнка
1903

Сын: Травкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Травкин Иван Дементьевич

Рождение ребёнка
05.08.1913

Дочь: Гаврилова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Травкин Иван Дементьевич

Žusiny
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1940
Žusiny
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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