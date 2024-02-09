Тухватуллин Шакирзян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тухватулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1920
Дочь: Галимуллина Мунира
Мать ребёнка: Фахрижихан
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фахрижихан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фахрижихан
Смерть
Неизвестно