Тухватуллин Шакирзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухватуллин Шакирзян

Место рождения

Старая Салаусь, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тухватулла

Мать: не указана

Старая Салаусь, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1920

Дочь: Галимуллина Мунира

Мать ребёнка: Фахрижихан

Старая Салаусь, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрижихан

Старая Салаусь, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фахрижихан

Смерть
Неизвестно
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