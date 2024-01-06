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Панкратьев Сергей Борисович
Панкратьев Сергей Борисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.1967
Пол
Мужской
Отец
Панкратьев Борис Алексеевич
1939 г.р.
Мать
Крицкая Галина Петровна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1967
Отец:
Панкратьев Борис Алексеевич
Мать:
Крицкая Галина Петровна
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