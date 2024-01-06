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Панкратьев Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1967

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1967

Отец: Панкратьев Борис Алексеевич

Мать: Крицкая Галина Петровна

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