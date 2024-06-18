Тэадор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тэадор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1793 г.р.
1798 г.р.
1808 г.р.

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Бызылі

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Далецкая Маргарыта

Рождение ребёнка
27.06.1793

Сын: Іван

Мать ребёнка: Далецкая Маргарыта

Рождение ребёнка
1798

Сын: Павел

Мать ребёнка: Далецкая Маргарыта

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пётр

Мать ребёнка: Далецкая Маргарыта

Смерть
Неизвестно

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