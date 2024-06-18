Тэадор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Бызылі
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Далецкая Маргарыта
Рождение ребёнка
27.06.1793
Сын: Іван
Мать ребёнка: Далецкая Маргарыта
Рождение ребёнка
1798
Сын: Павел
Мать ребёнка: Далецкая Маргарыта
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пётр
Мать ребёнка: Далецкая Маргарыта
Смерть
Неизвестно