Орлова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

79 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Филиппова Татьяна Владимировна