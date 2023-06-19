Смыслов Пантелеймон Виссарионович
Место рождения
Дата рождения18.07.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1901 ст.
Отец: Зиновьев Виссарион
Мать: Никифорова Александра
Крещение
23.07.1901 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Ананий Зиновьев
Призыв на военную службу
?.10.1941
Пропал без вести (военное)
?.01.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Прасковья