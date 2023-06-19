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Смыслов Пантелеймон Виссарионович

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

18.07.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1901 ст.

Отец: Зиновьев Виссарион

Мать: Никифорова Александра

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
23.07.1901 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Ананий Зиновьев
Призыв на военную службу
?.10.1941
Пропал без вести (военное)
?.01.1944
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Прасковья