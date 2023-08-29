Сизой Федот Финогеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.
Отец: Сизой Финогей Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Сизой Иван Федотов
Мать ребёнка: Сизая Авдотья Иванова
Прилепы, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизая Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно