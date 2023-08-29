Сизой Федот Финогеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизой Федот Финогеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1720 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: Сизой Финогей Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Сизой Иван Федотов

Мать ребёнка: Сизая Авдотья Иванова

Прилепы, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизая Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно
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