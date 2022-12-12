Аймаврити Георгий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАймаврити Георгий Константинович

Аймаврити Георгий Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1903 ст.

Дочь: Аймаврити Антонина Георгиевна

Мать ребёнка: Аймаврити Анна Тимофеевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
На 1903 год - мещанин города Керчь.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аймаврити Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close