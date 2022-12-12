Аймаврити Георгий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1903 ст.
Дочь: Аймаврити Антонина Георгиевна
Мать ребёнка: Аймаврити Анна Тимофеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
На 1903 год - мещанин города Керчь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно