Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Глухова Лидия Давидовна
Глухова Лидия Давидовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
1992
Пол
Женский
Отец
Франц Давид Иванович
Мать
Квачева (Глухова) Александра Дмитриевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Франц Давид Иванович
Мать:
Квачева Александра Дмитриевна
Смерть
1992
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия