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Глухова Лидия Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Франц Давид Иванович

Мать: Квачева Александра Дмитриевна

Смерть
1992
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