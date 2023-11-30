Захаров Анатолий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1981
Дочь: Захарова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
05.12.1983
Дочь: Захарова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно