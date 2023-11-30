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Захаров Анатолий

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Место рождения

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1981

Дочь: Захарова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Наталья Владимировна

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1983

Дочь: Захарова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Наталья Владимировна

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледик Тимофеева Наталья Владимировна

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