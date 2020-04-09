Молочная Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолочная Раиса Степановна

Молочная Раиса Степановна

Место рождения

Садовое, Одеська область

Дата рождения

03.04.1941

Дата смерти

09.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1941

Отец: Молочный Степан

Мать: Молочная Христина

Садовое, Одеська область
Рождение ребёнка
21.11.1968

Сын: Мищерин Александр Валентинович

Отец ребёнка: Мищерин Валентин Иванович

Поти, ქ. ფოთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мищерина Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Мищерин Валентин Иванович

Смерть
09.04.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close