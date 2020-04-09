Молочная Раиса Степановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1941
Дата смерти09.04.2020
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1941
Отец: Молочный Степан
Мать: Молочная Христина
Рождение ребёнка
21.11.1968
Сын: Мищерин Александр Валентинович
Отец ребёнка: Мищерин Валентин Иванович
Поти, ქ. ფოთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мищерина Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Мищерин Валентин Иванович
Смерть
09.04.2020