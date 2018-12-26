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Парфенов Даниил Иванович
Парфенов Даниил Иванович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
26.12.2018
Пол
Мужской
Отец
Парфенов Иван Александрович
1984 г.р.
Мать
Разгулова Любовь Георгиевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2018
Отец:
Парфенов Иван Александрович
Мать:
Разгулова Любовь Георгиевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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