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Парфенов Даниил Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

26.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2018

Отец: Парфенов Иван Александрович

Мать: Разгулова Любовь Георгиевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область